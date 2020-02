CHP İzmir İl Kongresi başladı (3)

08.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:32

DENİZ YÜCEL: EĞİLMEDİM, TAVİZ VERMEDİM

CHP İzmir İl Başkanı ve başkan adayı Deniz Yücel, oy verme işlemi başlamadan önce, adaylık konuşması yaptı. 2 senedir il başkanı olarak görev yaptığını anımsatan Deniz Yücel, bu sürede 'ben' demek yerine 'biz' demeyi tercih ettiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 sene önce bu salonda bir söz vermiştim. 'Görevimden istifa etmeyeceğim', 'Görev süremin sonuna kadar başında kalacağım' demiştim. Bu sözü tuttum. Ne görevi ilk aldığımda ne de şimdi makam yükseltme konusunda kaygım yok. Görev ve yetkilerimi her zaman partimi başarısı için kulandım. Eğilmedim, taviz vermedim, doğru bildiğim yoldan asla şaşmadım. Mustafa Kemal Atatürk, 'bağımsızlık benim karakterimdir' der. Ben bu sözü kendime yaşam felsefesi yapmış biriyim. Siyaset insanla yapılır, siyasetin malzemesi insan. Zaman zaman bazı kişiler bu görevlerimi ve yetkimi parti içi iktidar mücadelesi için kullanmak istediler. Ancak buna asla ve asla izin vermedim. İl başkanını genel başkanımızın İzmir'deki temsilcisi olduğunu asla unutmadan buna uygun davranmadım. İl başkanı 'annedir, babadır, kardeştir, yoldaştır' dedim. Bu tavrımdan dolayı zaman zaman hedef oldum."'PARTİME ZARAR VERECEK HER DAVRANIŞTAN KAÇINDIM'Yücel, "Ama hiçbir zaman rövanşist davranmadım, herkesi kucaklamaya devam ettim. Partime zarar gelmemesi için sorumluluk almaktan ve risk almaktan kaçınmadım. Ancak partime zarar verecek her davranıştan kaçındım. Ekipçilik, adamcılık, bunlara asla taviz vermedim. İlçe turu yaptık. Bu ziyaretlerde birçok yöneticimizin göreve devam etmem yönünde düşünceleri oldu. Bugün varız, yarın yokuz. Makamların hepsi gelip geçici. Biz bu görevi yaptığımız sırada bizden önce yapanların yaptıklarının üzerine bir taş, tuğla koyabildiysek ne mutlu bize. Adaylık açıklaması yapmadım. Ne zaman 30 ilçe başkanı bir araya geldiler, o zaman 'Görev tarafıma tevdi edilmiştir, sorumluluktan kaçmak olmaz' dedim. İlçe başkanlarımın destek açıklaması benim için çok çok önemliydi. Onlara teşekkür ederim" dedi. Konuşmasında daha üretken, çalışkan bir il başkanı olarak partisine hizmet vereceğini açıklayan Yücel, "Görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Yeni dönemde partimizin kurumsal yapısının güçlenmesi için önemli adımlar atacağız. İzmir il örgütüne bir bina kazandırmak için yönetim kurulu üyelerimizle uzun süredir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.'PARTİ İÇİNDE BİRLİK, BERABERLİK, AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ'Yücel, "İlçe başkanları ve örgütlerimizin arasındaki dayanışmanın artırılması ve sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sürekliliği olan seçmenle diyalog kurulmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimlerimizle birlikte, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleriyle ve kentin tüm dinamikleriyle daha sıkı ilişkiler içinde olacağız. Daha adil, özgür bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, kotalara, kontenjanlara sıkışmaması, daha geniş siyaset alanları için önemli çalışmalar yapacağız. Parti içinde birlik, beraberlik, aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlikler yapacağız. Bugün CHP, genel başkanıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, örgütleriyle ve tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye hazırdır. Eşit ve özgür bireylerin yaşadığı tam bağımsız bir Türkiye için birlik ve beraberliğimizi asla bozmadan iktidara yürümeliyiz. Kendi çıkar, hedef, beklentileri için bu birlikteliği engellemek ya da bozmak isteyenler çıkarsa onlara asla izin vermeyeceğiz. Bu çok daha onurlu ve değerli bir mücadeledir. Kongremizin partimize, ülkemize ve mücadelemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Yücel'in konuşmasının ardından, oy verme işlemi başladı.?KURULTAY DELEGE ADAY LİSTESİNDE CHP'Lİ 10 BELEDİYE BAŞKANI YOK

CHP İzmir İl Kongresi'nde, 56 kişilik kurultay delege listesine girmek isteyen 159 kişi başvurularını yaptı. Listede, CHP'li 10 belediye başkanının yer almaması dikkat çekti. Listedeki isimler şu şekilde: İl Başkanı Deniz Yücel, PM eski Üyesi ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Konak Belediye Başkan Abdül Batur, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Urla Belediyesi eski Başkanı Sibel Uyar.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

Kaynak: DHA