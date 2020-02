CHP İzmir İl Kongresi başladı (2)

08.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:32

CHP'Lİ CÜNEYT OĞUZ YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMADI, YÜCEL TEK ADAY

İzmir'de 37'nci CHP İl Kongresi devam ediyor. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda süren kongrede, aday olduğunu açıklayan İl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Oğuz, yeterli imzayı toplayamadı. Divan Başkanı CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, adaylık için tüzükte yüzde 10 imza şartının bulunduğunu belirterek, Cüneyt Oğuz'a 75 civarında bir imza vardı. Deniz Yücel 'in de 540 civarında bir imza ile başvurusu oldu. İki adaya oy verenler divanımıza çağrılmıştır. 30 delegemiz Cüneyt Oğuz'dan imzasını çekerek, Deniz Yücel'i tercih etmiştir. 3 kişi de Deniz Yücel'den imzasını çekerek, Cüneyt Oğuz'a verilmiştir. Divanın davetine gelmeyen 12 delege her iki listeden düşülmüştür. 65 imza sağlanamamış olduğundan Cüneyt Oğuz'un adaylığı geçerli imzayı bulamadığından onaylanmamıştır dedi.Bunun üzerine, salonda bazı partililer duruma tepki gösterdi. Adaylık için gerekli olan imza sayısına ulaşamayan Cüneyt Oğuz, söz alarak şunları söylediBen bildiğiniz üzere geçtiğimi hafta il başkanlığına adaylığımı açıkladım. Birtakım baskılar karşısında sadece aday olmak, 65 imzayı toplamak için verdiğim mücadele gece gündüz devam etti. 80'in üzerinde imzayı divana verdik. Bir takım mükerrer imzalar olduğu tespit edildi. Bu imza toplama kampanyası 1 ay önce ilçe başkanları tarafından başlatılmış bir kampanya. Bugün burada kongre heyecanının çok daha fazla olduğu bir kongrede, il başkanı olabilmek için yarışmak isterdim. Yarım saat verilen süreyle bize verilen bu hak elimizden alınmıştır.'SİZLERİN İRADESİNE ZİNCİR VURULMUŞTUR'Oğuz, konuşmasını şöyle sürdürdüDivan başkanımız hukukçu olmasına rağmen bu hakkımız elimizden almıştır. Bu demokrasiye, Cumhuriyete yapılan bir prangadır. Büyük bir baskı altındayız. Adalet tecelli etti, başından beri savunduğumuz çarşaf liste kazandı. Çarşaf liste tüzükte yazar. Şimdi çarşaf liste ile tek adaylı bir seçime gidilecek. Hepinizin vicdanlarına sesleniyorum; Sizlerin içinden çıkmış bir arkadaşınız olarak CHP'de üye olmak çok önemlidir. CHP'de herkes 1 buçuk milyon oy veren Cumhuriyet sevdalısına karşı sorumludur. Bugün bu kararı kendi menfaatiniz için vermiyorsunuz. Sizleri delege yapan, oy veren insanların sorumluluğunu sırtınızda taşıyorsunuz. Bu salondan çıkacak sonucun daha demokratik olmasını dilerdim. Deniz Yücel bu seçimi kazansaydı, ben onu sırtıma alıp taşıma sözünü vermiştim. Maalesef olmadı. 600 tane seçilmiş ve 55 tane doğal delege arkadaşımız var. Sizlerin iradesine zincir vurulmuştur. Bu İzmir delegasyonuna yapılmış bir hakarettir. Bunu kabul etmiyorum. Bugün buradan bir mesaj vereceksiniz. İzmir çok önemlidir. 8 bin 500 yıllık tarihinde bu kutsal topraklarda medeniyetler yaşamış. Biz bugün onların temsilcileriyiz. Biz şu an bir takım algı operasyonlarıyla 21'nci yüzyılda CHP'yi bu hale getiriyoruz. Sizlerin vicdanına güveniyorum. 'SABAH PANKART ASMAYA GELEN ARKADAŞLARIMIZ TARTAKLANDI'

Kongreden önce aday olduğunu açıklayan, daha sonra kürsüye gelerek imza bulamadığı için aday olamadığını belirten Ezgi Deniz Urunga da CHP İzmir'de ilk defa bir adaylık birine tevdi edildi. Tabanın sesinden mi korktuk Bugün size soruyorum, bu yolda mola vermek yok. Bu yol aydınlığın, medeniyetin, bağımsızlığın yolu. İşte, parti içi mücadele de bu anlayışla olmalıdır. Buraya gelirken il delegesi arkadaşlarımızla beraber liyakat sahibi kadroları seçmek için heyecanla, umutla geldik. Yarışlar partilerin umudunu güçlendirir, bu savaş değil yarıştır. Daha çok çalışmanın daha iyiye ulaşmanın iddiasıdır. Bizleri bu iddiadan alıkoymaya çalışan kimdir Bu anlayışı, örgütlü ruhu yok eden kimdir Tam da bugün 8 Şubat günü ilk defa bir kadının milletvekili olarak meclise girdiği gündür. Keşke bir başkan adayı olarak burada, sizlere kürsüde konuşabilseydim. Akşam salonun kapıları maalesef kapalıydı, pankartlarımız asılamadı. Sabah pankart asmaya gelen arkadaşlarımız tartaklandı. Biz neyi kimden kaçırıyoruz Biz kimlerle yarışıyoruz arkadaşlar Ne olursa olsun mücadeleye devam ediyoruz. Unutmuyoruz çünkü devrimciyiz, solcuyuz. Yıkılmayız, yorulmayız. Hem parti içinde hem de parti dışı mücadele içinde canla başla mücadele etmeye varız! Siyaset yapmak doğru bildiğin yolda yürümek için cesaret işidir. Cesaret ve yürek gerektirir. Yüreğin kadını erkeği yoktur. ya mert olanı vardır ya da namert olanı dedi.

Kaynak: DHA