CHP İzmir İl Kongresi

CHP İzmir İl Başkanlığına Deniz Yücel seçildi.



Celal Atik Spor Salonu'nda dün başlayan, Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel'in yarıştığı kongrede oy verme işlemi sona erdi.



Yücel'in 355 oya ulaştığı seçimde Gümrükçü ise 234 oyda kaldı.



Delegelerin desteğiyle yeni il başkanı seçilen Yücel, seçim sonunda tebrikleri kabul etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla gazetecilere açıklama yapan Yücel, kongreyi kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.



Gümrükçü'nün de çok değerli ve centilmence bir yarış sürdürdüğünü belirten Yücel, "Biz gerçekten CHP ve İzmir'e yakışan kongre yaptık. Partimize ve kentimize hayırlı olsun. Çalışmalarımıza Utku Bey'i ve tüm partililerimizi dahil edeceğiz." dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başlangıçta aklında bir isim olmadığını ve kongre boyunca parti büyükleriyle gelinen süreci değerlendirdiğini ifade etti.



Kocaoğlu, şunları kaydetti:



"Aramalar sonucunda ben 4 yıldır birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Meclisini yönettiğimiz Deniz Yücel arkadaşımın kişiliği, duruşu, eğitimi, yaşam felsefesi, aileden Cumhuriyet Halk Partililiği ile bu işi başarılı bir şekilde yapabileceğini, grupların, ekiplerin, partimizi bayağı bir yıprattığı bir süreçte genç bir kadronun ve hiçbir grubun, ekibin adamı olmayan, partiden yana olan bir kadronun başarılı olacağını ve bizi 2019 seçimlerine götüreceğine ve başarılı çıkacağına inandım. Konuştuğum arkadaşlar da buna inandı. Parti organlarımız da inandı ve bu yola çıktık."



Kongrede yaşanan gerginliğin kendisini de üzdüğünü ifade eden Kocaoğlu, bundan sonra yarışın bittiğini, mümkün olduğu kadar grupçuluğu, ekipçiliği, adamcılığı partinin gündeminden çıkaracaklarını sözlerine ekledi.