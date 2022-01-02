CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi - Haberler
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CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde CHP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazıldı.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde CHP il binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazıldı. İl Başkanı Deniz Yücel, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konak'ta ilçesinde bulunan CHP İzmir İl Başkanlığı binasının dışına, iddiaya göre dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalemle 'Kahrolsun HDP, PKK', 'CHP Atatürk'ün partisi değil' ve 'Irkçılık yaşatır' yazılırken, gamalı haç çizildi. Durumu fark eden partililerin haber vermesi üzerine şüpheliler hakkında şikayette bulunuldu. Duvara yazılan yazılar ise silindi.Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Dün gece il binamızın duvarına ırkçılığı öven, kin ve nefret ifadeleri içeren yazılar yazılmış olup konu ile ilgili polis ve savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Süreci takip ediyoruz. Kin, nefret ve şiddetten medet umanlar bilsinler ki umduklarını bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.


CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

CHP İzmir il binasına 'gamalı haç' çizildi

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