CHP İzmir İl Başkanlığı üyeleri, asgari ücretten vergi alınmamasını istedi

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanlığı üyeleri, asgari ücretten vergi alınmamasını talep etti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, beraberinde sendika ve konfederasyon temsilcileri ve partililerle, Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan olduğunu ve bir çok ailenin açlık sınırı altında yaşadığını söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"Açlık sınırı altında asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin dengeli ve sağlıklı beslenme hakkı ne yazık ki fiilen yok olmuş durumda. Asgari ücretli çalışanlar, aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda, çocuğuna okul harçlığı dahi verememenin ağır yükü altında. Yıllardır bekletilen kanun tekliflerimiz meclise getirilsin ve asgari ücretliden vergi kesintisine son verilsin."

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