CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve Milletvekili Polat, Aliağa ve Foça'da esnaf ziyaretinde bulundu
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CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve Milletvekili Polat, Aliağa ve Foça'da esnaf ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve Milletvekili Polat, Aliağa ve Foça'da esnaf ziyaretinde bulundu

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aliağa ve Foça'da incelemelerde bulundu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnafla bir araya geldi.

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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aliağa ve Foça'da incelemelerde bulundu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnafla bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın sonrası önemli sorunlar yaşayan başta esnaf ve çiftçi olmak üzere tüm kesimlerin sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla düzenlenen ilçe turları kapsamında Aliağa ve Foça'da ziyaret ve toplantılar düzenlendi.

İl Başkanı Yücel ve Milletvekili Polat, ziyaretler sırasında kadın muhtarlarla da görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan esnafa, çiftçiye ve tüm vatandaşlara destek olmak için ilçe ilçe dolaştıklarını, esnafın siftahsız dükkan kapattığına şahit olduklarını belirtti.

Esnaf ve üreticinin iktidardan umudunu kestiğini savunan Yücel, "Esnafımız çok dertli. İş yapamadıkları halde alınan vergilerden, yapılan yardımların ise çok düşük miktarda olması ve çare olmamasından dert yanıyorlar. Bizler de Türkiye'nin çaresiz olmadığını, CHP'nin tüm sıkıntıların üstesinden nasıl geleceğini anlatmaya devam ediyoruz" dedi.

Program kapsamında CHP'ye yeni katılan genç üyeler için Reha Midilli Kültür Merkezi'nde rozet takma töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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