CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilere yapılan saldırıya ilişkin açıklama
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CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilere yapılan saldırıya ilişkin açıklama

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darp edilmesi ve bir gazetecinin telefonunun gasp edilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek...

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilere yapılan saldırıya ilişkin açıklama
30.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:01

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darp edilmesi ve bir gazetecinin telefonunun gasp edilmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde dün yapılan oylamanın sonunda seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından iki grup arasında çıkan kavga gazetecilere de sıçramış, yapılan saldırıda bazı gazeteciler darp edilmiş, bir gazetecinin ise cep telefonunun gasp edildiği öğrenilmişti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"Gazetecilere saldırı kimsenin yanına kar kalmayacak"

Gazetecilere yapılan saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını ifade eden Yücel, "Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın il gençlik kolları başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerin de yaşanan tartışmaların arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek, öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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