CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Oldu

CHP İzmir İl Kongresinde Utku Gümrükçü ile yarışan Deniz Yücel, 355 oyla CHP İzmir İl Başkanı oldu.



CHP İzmir İl Kongresi, saat 10.00'da Celal Atik Spor Salonunda başladı. Gece saatlerine kadar süren kongrede, 654 delege oy kullanma hakkına sahipti. Oy sayma işlemi bittiğinde sandıklar açıldı ve Utku Gümrükçü 234 oy, Deniz Yücel ise 355 oy aldı. Sloganlar eşliğinde il başkanlığı kutlanan Yücel'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da tebrik etti.



Utku Gümrükçü'den de çalışmalarımızda faydalanacağız"



İl başkanı olmasının ardından açıklama yapan Deniz Yücel, "Bugün burada kimse bu seçimi kazanmadı, kimse bu seçimi kaybetmedi. Burada tek bir kazanan var o da Cumhuriyet Halk Partisi. Bizim mücadelemiz dışarıda. Biz 8 Ocak'tan itibaren cumhuriyet sevdalıları olarak birleşerek, bütünleşerek 2019 yılındaki mücadelemiz için saflarımızı sıklaştıracağız. Utku kardeşim de çok değerli, çok centilmence bir yarış sergiledi. Herkesi parti çalışmalarına dahil edeceğiz. Utku kardeşim de çok başarılı bir arkadaşım. Kendisinden de çalışmalarımızda faydalanacağız" dedi.



"Kafamda isim yoktu"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, "Ben seçim sürecinden bu tarafa basına hiç açıklama yapmadım. Hiçbir arkadaşımıza da cevap vermedim. Bu kongrede İzmir ve Türkiye'ye örnek olacak bir yol izlemek ihtiyacını duyduk. Katılımcı bir anlayışla, seçilmiş ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, yüksek disiplin kurulu üyelerimiz, il yönetim kurulumuz, il disiplin kurulumuz ve diğer partili büyüklerimizle konuşarak, değerlendirerek, bire bir sohbet ederek, onların notunu tutarak nasıl bir il başkanı, nasıl bir yönetim İzmir'i öne çıkartır, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını daha güçlü bir şekilde sürdürür, samimiyetle, iyi niyetle onu aradık. Kafamda hiçbir arkadaşın adaylığı, ismi yoktu" diye konuştu.



"Adamcılığı partinin gündeminden çıkaracağız"



Deniz Yücel'in kişiliği, duruşu, eğitimi, yaşam felsefesi ve aileden Cumhuriyet Halk Partililiği ile bu işi başarılı bir şekilde yapabileceğini söyleyen Kocaoğlu, şöyle konuştu: "Grupların, ekiplerin, partimizi bayağı bir yıprattığı bir süreçte genç bir kadronun ve hiçbir grubun, ekibin adamı olmayan, partiden yana olan bir kadronun başarılı olacağını ve bizi 2019 seçimlerine götüreceğine ve başarılı çıkacağına inandım. Konuştuğum arkadaşlar da buna inandı. Parti organlarımız da inandı ve bu yola çıktık. Utku Gümrükçü de bizim başarılı bir arkadaşımızdır. Aynı şekilde Deniz Yücel de… Bundan sonra yarış bitti. Hep beraber birbirimizi, örgütümüzü kucaklayacak başarıya gideceğiz ve mümkün olduğu kadar grupçuluğu, ekipçiliği, adamcılığı bu partinin gündeminden çıkartacağız. Parti nerede biz orada, doğru nerede biz orada." Kocaoğlu, kongrede yaşanan kavga hakkında da, "Bugün nahoş hadise oldu. Hepimiz üzüldük. Mutlaka sebep olan arkadaşımız da boş bulunmuştur. Siyaset, stres malum. O da olmasaydı çok şölen havasında bir seçim olacaktı" ifadelerini kullandı. - İZMİR