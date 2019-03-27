CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Millet İttifakı olarak 30 ilçede ve büyükşehirde asgari yüzde 60 üzeri bir puanla kazanacaklarını iddia etti.

Yücel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak İzmir'de seçime hazır olduklarını söyledi.

31 Mart günü seçimlerin demokratik ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Yücel, "Millet İttifakı olarak 30 ilçede ve büyükşehirde asgari yüzde 60 üzeri bir puanla kazanacağız." dedi.

AK Parti'nin, hizmet ve projelerin yarıştığı bir seçim yerine CHP ve CHP adaylarını karalayarak bir algı yaratıp halkı oyaladığını öne süren Yücel, Nihat Zeybekci'nin de başta sıcak açıklamalar yaptığını ancak son dönemde bu tarzını değiştirdiğini kaydetti.

CHP'ye karşı bir terör kampanyası üzerinden bir karalama başlatıldığını öne süren Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zeybekci, İzmir'de CHP listelerinde 103 kişinin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Ardından Süleyman Soylu 14, AKP'nin hukukçu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ ise 27 kişinin terörle bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Siyasi rant sağlamak uğruna haklarında tutuklama kararı olmayan kişileri hedef göstermek FETÖ tarzı bir yöntemdir. Bu çamurlar CHP'ye yapışmayacaktır. CHP olarak insanların farklılıkları, dini ve yaşam tarzı yüzünden eleştirilmediği bir Türkiye kurmak için yola çıktık. Bundan dolayı 31 Mart günü vatandaşlık görevimiz olan oyumuzu kullanacağız. Kentimiz için hangisinin doğru olduğunu düşünüyorsak ona oy vereceğiz. CHP olarak sandıklar bize emanet. İzmirliler de sandıklara sahip çıkacaklar."

Kaynak: AA