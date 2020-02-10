: CHP İzmir'de Tek Adaylı Kongre

10.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:47

İki yıl önce yapılan İl Kongresi'nde yaşanan kavgalarla Türkiye gündemine oturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il örgütü, bu kez kavgaya değil ama anahtar liste yarışına sahne oldu. Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel, tek aday olarak girdiği kongrede tekrar seçildi

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