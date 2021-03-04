CHP İzmir'de şehitler için lokma döktürdü
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CHP İzmir'de şehitler için lokma döktürdü

04.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
CHP İzmir'de şehitler için lokma döktürdü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için lokma döktürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için lokma döktürdü.

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Tacettin Bayır, Atilla Sertel ve bazı ilçe belediye başkanlarının yanı sıra İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden temsilciler de katıldı.

Soyer, yaptığı açıklamada İzmir'in bu yıl birçok felaket geçirdiğini belirterek, "Diliyorum baharın gelmesiyle beraber bu felaketler geride kalacak. Belki bu hayırlı duanın buna da faydası olur." dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da "Şehitler bizim kutsalımızdır. Hem CHP hem belediye başkanları hem de Millet İttifakının temsilcileri olarak şehitlerimizin kutsal emanetlerine her daim sahip çıkacağız." diye konuştu.

Etkinlikte şehitler için dua edildi, lokma hayrı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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