CHP İzmir'de Çarşaf Listeler Belli Oldu

CHP İzmir İl Örgütü 36. Olağan Kongresinde CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup eski Sözcüsü Deniz Yücel'in yarıştığı seçimde çarşaf listeler belli oldu.



52 kişinin seçileceği kurultay delegeliği görevine 145, 30 kişiden olacak il yönetim kurulu görevine 96 ve 9 kişinin yer alacağı il disiplin kurulu listesine ise 39 kişi başvurdu. Gümrükçü ve Yücel'in anahtar listeleri ise henüz belli değil.



Kurultay delegeliğine talip olanlar:



Polat Manduz, Mustafa Mazlumoğlu, Rıfat Nalbantoğlu, Cevdet Okulmuş, Ekrem Oran, Mehmet Öncel, Gökçe Özbadur, Hasan Özcan, Zülfiye Özceylan, Kazım Özdemir, Kasım Özkan, Devrim Özkaya, İbrahim Özmen, Birsel Öztürk, Meşe Özüpek, Ahmet Pala, Tanju Pamuk, Gülay Pekcan, Ali Pırpır, Dursun Ali Polat, İlknur Poyraz, Ahmet Sarışın, Bedri Serter, Doğan Sever, Elif Sönmez, Mehmet Süne, İsmail Hakkı Şener, Hakan Şenoyar, Hürol Taklak, Hatice Tatlı, Umut Tekin, Yeşim Tekoğlu, İrfan Tepeli, Melih Tıraş, Aytül Tokgözlü, Edibe Tokmak Yılmaz, Mustafa Totan, Gürol Türkmentepe, Ali Hıdır Uludağ, İsmail Uygur, Sedat Uzunbay, Ahmet Bahri Yalaz, Perihan Yardımcı, İsmail Yetişkin, Uğur Yıldırım, Kadir Yıldız, Kemal Yıldız, Necati Yıldız, Faysal Yıldız, İsmail Yıldız, Ali İhsan Yıldız, Sergül Yıldız, Zeki Yılmaz, İsmail Yılmaz, Ali Yılmaz, Ferudun Yılmazlar, Kudret Yiğit, Deniz Yücel, Alaattin Yüksel, Okan Akdeniz, Hamdullah Akgül, Aysun Akıncı, Gökhan Aktepe, Fahri Alpaslan, Cemalettin Alper, Şamil Sinan An, Ufuk Anık, Murat Aslan, Mehmet Ayçil, Abdullah Aydemir, Hüseyin Behzat Aydilek, Deniz Aydoğan, Banu Ayhan, Gürbüz Bal, Barış Ballıkaya, Ali Bartu, Mehmet Şakir Başak, Vedat Başateş, Cansu Baykara, Şengül Baysak, Leyla Besleyici, Günal Biçer, Hayri Bildik, Züleyha Bingöl, Mehmet Birlik, Mesut Bozkurt, Aziz Buğa, Ester Bulut, Emre Can, Mehmet Ecevit Canbaz, Cengiz Cangüder, Zübeyda Canpolat, Gamze Coşkuner, Eşref Çakır, Merve Çalışkan, Kazım Çam, Ertürk Çapın, Tolga Çobanoğlu, Hüseyin Çorlu, Bülent Çumçum, Nefise Dalaman, Hilmi Değirmenci, Nahide Demir, Mehmet Doğan, Nazan Dönmez, Cevat Durak, Özcan Durmaz, Enver Dündar, Ayşe Ekşioğlu, Fatoş Elgün, Ali Engin, Mehmet Eriş, Aygül Eryılmaz, Lokman Fazla, Şahin Fırat, Oktay Gökdemir, Utku Gümrükçü, Güler Güngör, Azimet Gürbüz, Ayşe Gürocak, Buğra Gürsel, Bahar Gürsul, Asuman Ali Güven, Damla Güven, Sibel Hür, Seniye Nazik Işık, Serkan Kalmaz, Saffet Kanmazalp, Hasan Karabağ, Yasemin Karaca, Ahmet Karadağ, Figen Karakurt, Kemal Karataş, Okan Karlıdağ, Nevzat Kavalar, Ezgi Kılıç, Sinan Kilercioğlu, Ali Rıza Koçer, Ezgi Kolbaşı, Havva Konukseven, İsmet Korkmaz, Ulviye Kökçü, Muhsin Kurt, Salih Küçükbayrak ve Sıtkı Kürüm.



İl yönetim kuruluna talip olanlar:



Mert Can Malkaç, Yasemin Menokan Kılıç, Mehmet Emre Morsünbül, Kadriye Mutlu, Hasan Nebi, Mutlu Odabaş, Hıdır Oğuz, Cüneyt Oğuz, Hasan Ali Oray, Çetin Özdemir, Özge Özdemir Pirepol, Mürüvvet Bahar Özgören, Orhan Polat, Meşe Seçkin, Yaşar Sert, Musa Sever, Mehmet Tamer Soyulmaz, Necati Şahin, Medat Şenay, Hasibe Şenkul, Hande Deniz Şentürk, Nurcan Talan, Hacer Taş, Tuncay Taştan, Özkan Tice, Deniz Tolga İnci, Leman Tunus, Orhan Tuturmaz, Mehmet Türkbay, Fulya Türkelli, Mert Onur Uzer, Fikret Vatansever, Ali Yangır, Ömer Yener, Ali Ekber Yıldırım, Cem Yıldırım, Yılmaz Yıldız, Yaşar Yılmaz, Bünyamin Yolal, Alper Yücel, Duygu Ada, Şirin Akgül, Derya Aksu, Keziban Akyavaş, Adnan Alabay, Engin Altunbay, Ahmet Arslan, Aynur Ataş, Doğan Aydın, Volkan Bakallar, Ömer Bayram, Mesut Bozkurt, İrfan Can, Sedredil Coşkuner, Ali Yaşar Çalışkan, Tayfur Çetin, Hüseyin Çetin, Ercan Çınarlı, Serkan Çildan, Görkem Çolak, Birgül Değirmenci, Hüseyin Demir, Nazif Demirkaya, Muhammet Debren, Ufuk Dursun, Harun Düşenkalkan, Ali Emren, Halil Eraltuğ, Yaşar Erdoğdu, Meltem Ergün, Ferdi Erten, Mehmet Galoğlu, Dilek Gediz, Ömer Berk Gönençer, Mesut Gül, Ulaş Gül, Binali Gül, Erkan Güler, Nihat Gültekin, Mehmet Kayhan Günal, Volkan Gürboğa, Abdullah Güreşen, Hikmet Güriş, Mustafa Gürkan, Hamim Şah Han, Ozan Ali İlgazi, Tekin Kansoy, Ayten Karadağ, Orhan Karaoğlu, Özlem Kart, Nevri Keyik, Ali Rıfat Koç, Çetin Köker, Sevim Köz, Azmi Kumova ve Mehmet Kurnaz.



İl disiplin kuruluna talip olanlar:



Erdal Mansuroğulları, Mehmet Ali Oruncak, Şerif Özdemir, Abdülkadir Özdemir, Hakkı Pamukçu, Kanber Pehlivan, Mümtaz Rodos, Cengiz Serttaş, Mustafa Sever, İlkay Şendorman, Erol Topcu, Ahmet Yıldız, Emre Yılmaz, Yusuf Yılmaz, Hüseyin İlhan Akaltun, Hüseyin Akbaş, Serkan Arda, Mahmut Esat Aslan, Erdoğan Atılmış, Nahime Bakışlı, Gökhan Balcı, Celal Balıkçı, Deniz Bektaş, Hacer Bilgüli, Galip Dinçer Cengiz, Hüseyin Çetin, Yavuz Çiçeker, Şah İsmail Demir, Dursun Yaşar Demirci, İsmail Demirtaş, Hüseyin Ekin, Erol Ekinci, Ertan Güneş, İsmet Güven, Selahattin Güzel, Sadık Işık, Ali Karaca, Nihat Koç ve Ferhat Kurt. - İZMİR