CHP İzmir bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü'nün organize ettiği bayramlaşma programı Kültürpark İzmir Sanat'ta gerçekleşti.

CHP İzmir tarafından Ramazan Bayramı öncesinde Kültürpark İzmir Sanat'ta yapılan törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, örgüt yöneticileri, eski vekiller, eski başkanlar ve çok sayıda partili katıldı.

Başkan Yücel yaptığı konuşmada, "Her milli bayramımızda olduğu gibi, dini bayramlarımıza da bence kurucumuz ve kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlamalıyız. Bugün özgür bir millet olarak inançlarımızı dilediğimiz gibi yaşayabiliyorsak, dini bayramlarımızı dilediğimiz gibi kutlayabiliyorsak bunu önce ebedi liderimiz Atatürk'e, sonra da bu vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimize borçluyuz. Onlar sadece vatanın özgürlüğü ve namusu için değil, demokrasisi ve cumhuriyeti içinde can verdiler. Yani, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bizlerin verdiği mücadele gibi. Ramazan adaletli, merhametli, vicdanlı ve hoşgörülü davranmanın en güzel örneklerinin verildiği aydır" dedi.

"Şimdi sıra İstanbul'da"

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilen seçimlerde CHP'li adayın rakibine 2 bin 338 oy fark attığını söyleyen Yücel, "Bildiğiniz gibi Denizli Honaz'da adayımız seçimleri önce 8 oyla kazanmış, itirazlar sonrası fark bir oya düşmüş ve seçimi yine biz kazanmıştık. Dün yenilenen seçimlerde Honaz'da adayımız seçimleri bu kez tam 2 bin 338 oy farkla kazandı. Halk Honaz'da adaletsizliğe, baskıya, hukuksuzluğa dur dedi. Şimdi sıra İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız gereğini yapacaklar, Ekrem İmamoğlu'na hakkını teslim edeceklerdir, buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Honaz önemli bir gösterge"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Honaz'daki sonuç aslında gerçekten çok önemli bir gösterge. 7-8 oy farktan 2 bin kusur oy farka gitmek bambaşka bir gösterge. 15-20 bin seçmenin oy kullandığı bir yerde çok büyük bir başarı. Emek veren Roman kardeşlerimin, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen destek verenlerin mutlaka katkısı var ama aynı zamanda bu Türkiye'de büyüyen umudun da göstergesi. Bu seçim sonucunun İstanbul'daki seçim sonuçları için de bir gösterge olduğunu söylemek isterim. Aşağıdan büyüyen bir umut dalgasından bahsetmek mümkün. Elbette kalan sürede bizi rahatlatacak bir şey değil bu. Çok daha sıkı bir biçimde çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Yolumuz uzun ve güzel"

Ramazan Bayramı özelinde konuşan Soyer, "Bayram güzel bir gün. Küslerin barıştığı, kucaklaştığı, içtenlikle sevgi ve saygı gösterilen bir gün. Bugünün anlam ve önemi için hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolumuz uzun ve güzel. Türkiye'ye umut doğdu. İzmir bu umudun lokomotifi olacak. Türkiye'yi sırtına alacak. Tüm Türkiye İzmir'den bunu bekliyor. Bu amaca ulaşmak için canla, başla, aşkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP'li yöneticiler ve partililer bayramlaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA