Chp, İzmir Adaylarını Açıkladı

CHP Parti Meclisi (PM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile 30 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. CHP'li 20 belediyede ise mevcut başkanların çoğu değişti. İzmir'de yalnızca Balçova, Güzelbahçe ve Karabağlar'da başkanlar koltuğunu koruyabildi. Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ise Konak'tan aday gösterildi. Buca ve Bayraklı da ise ismi gündeme gelen adaylara Parti Meclisi'nden (PM) onay çıkmadı. Bu iki ilçenin adayları daha sonra açıklanacak.

CHP PM, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı göstereceği isimleri netleştirdi. Buna göre Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'den aday gösterildi. CHP, İzmir'de 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilen birçok isme, listede bu kez yer vermedi. Yalnızca bir dönem belediye başkanlığı görevini üstlenen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, çizik yedi.

3 BAŞKAN KOLTUĞU KORUDU, BATUR'UN İLÇESİ DEĞİŞTİ

İzmir'de yalnızca Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeniden aday gösterildi. Narlıdere'de 20 yıl (4 dönem) belediye başkanlığı yapan, bu dönem ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Abdül Batur ise Konak'tan aday gösterildi.

ALİ ENGİN DE ADAY GÖSTERİLDİ

CHP İzmir İl eski Başkanı Ali Engin de önce, Çiğli'den aday gösterildi. PM'de Engin'in Narlıdere'den aday gösterilmesine karar verildi. Narlıdere'den aday gösterilen Çiğli eski ilçe Başkanı Utku Gümrükçü'nün ise PM'de Çiğli'den aday gösterilmesi kararlaştırıldı.

3 KADIN ADAY

CHP, İzmir'de yalnızca 3 ilçede kadın aday gösterdi. Buna göre, Karaburun'da avukat İlkay Girgin Erdoğan, Selçuk'ta avukat Filiz Ceritoğlu Sengel ve Seferihisar'da Yelda Celiloğlu aday gösterildi. Sengel ve Celiloğlu aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI YENİDEN ADAY

Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak müracaatta bulunmuştu. Durak, Büyükşehir'den değil Bayraklı'dan aday gösterildi. Ancak PM'de reddedildi. Bayraklı için CHP eski İzmir eski milletvekili ve PM üyesi Erdal Aksünger'in, öneri niteliğinde sunulduğu ancak net kararın verilmediği öğrenildi. Torbalı'dan aday gösterilen İsmail Uygur da, ilçede belediye başkanlığı yapmıştı. Uygur, aynı ilçeden bir kez daha aday gösterildi.

ÖDEMİŞ ADAYI DEĞİŞTİ

CHP PM'den önceki hafta adı Ödemiş Belediye Başkan adayı olarak kesinleşen Muhittin Cumhur Şener'in adaylığı geri çekildi. Şener'in yerine Ödemiş'in eski belediye başkanı Mehmet Eriş, aday gösterildi. İYİ Parti ile yapılan işbirliğinin ardından, CHP Tire ve Kiraz'da aday çıkarmadı. Parti iki ilçede İYİ Parti'nin adaylarını destekleme kararı aldı.

BUCA ADAYINA PM'DEN ONAY ÇIKMADI

Buca'dan belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydoğan Hepdemirgil, PM'de yapılan oylama sonucu reddedildi. Hepdemirli'nin yerine herhangi bir isim önerilmedi.

CHP'nin İzmir adayları şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tunç Soyer

Aliağa: Özcan Durmaz

Balçova: Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır: Ufuk Sesli

Bergama: İdris Yavuz Yılmaz

Beydağ: Feridun Yılmazlar

Bornova: Mustafa İduğ

Çeşme: Ekrem Oran

Çiğli: Utku Gümrükçü

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Fatih Gürbüz

Gaziemir: Halil Arda

Güzelbahçe: Mustafa İnce

Karabağlar: Muhittin Selvitopu

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka: Cemil Tugay

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı

Kınık: Ahmet Özkan

Kiraz: Mehmet Emin Avşar (İYİ Parti )

Konak: Abdül Batur

Menderes: Mustafa Kayalar

Menemen: Serdar Aksoy

Narlıdere: Ali Engin

Ödemiş: Mehmet Eriş

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Tire : Salih Atakan Duran (İYİ Parti)

Torbalı: İsmail Uygur

Urla: Burak Oğuz

- İzmir

Kaynak: DHA