CHP-İYİ Parti Görüşmeleri Tıkandı! Kılıçdaroğlu, Akşener'in İstediği 3 Büyükşehire Sıcak Bakmıyor

CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart yerel seçimleri özelinde yürütülen işbirliği görüşmelerinde 3 büyükşehir krizi yaşandığı iddia edildi. CHP kulislerinde, İYİ Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı.

"İDDİALI OLDUĞU BÜYÜKŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAMAYI KABUL ETMEDİ"

CHP ile İYİ Parti arasında devam eden "seçim iş birliği" çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İYİ Parti'nin; Ankara, Antalya ve Mersin'de kendi adaylarının desteklenmesi talebinde ısrarcı olduğu ancak CHP yönetiminin, bu formüle "alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi. CHP'nin iddialı olduğu büyükşehirlerin hiçbirinde "aday çıkarmama" seçeneğini kabul etmediği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE KRİTİK HAFTAYA GİRİLDİ

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP ile İYİ Parti arasında 13 Kasım'da resmi olarak başlatılan işbirliği görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Teknik görüşmelerin bir hafta içinde tamamlanacağı ve genel başkanlar Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşmesinde nihai kararın verileceği öğrenildi.

"ANKARA, MERSİN VE ANTALYA TEKLİFİNE SICAK BAKMIYOR"

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti öncelikli olarak CHP'nin Ankara'da aday çıkarmamasını ve İYİ Parti adayını desteklemesini talep etti. İYİ Parti, bu talebinin kabul görmemesi durumunda ise bir diğer seçenek olarak; Mersin, Antalya ve Manisa için destek istedi. Ancak CHP yönetiminin; Ankara, Mersin ve Antalya teklifine "masada uygulansa da alanda sonuç vermeyeceği" gerekçesiyle sıcak bakmadığı öğrenildi.

CHP, 7 İLDE İYİ PARTİ ADAYINA DESTEKLEMEYE SICAK BAKIYOR

CHP yönetiminin Manisa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, Denizli ve Isparta ile bazı büyükşehir ilçelerinde İYİ Parti adayına destek vermeye "olumlu" baktığı kaydedildi.

"AŞILMAZSA, KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRME KARARI ALABİLİRLER"

CHP kulislerinde, İYİ Parti ile özellikle Ankara, Mersin ve Antalya özelinde hala bir anlaşma sağlanamaması bir "tıkanıklık" olarak yorumlandı. Kulislerde, görüşmelerin mutlaka bir işbirliği ile sonuçlanmamasının beklemediği, tıkanığın aşılamaması durumunda, her partinin kendi adaylarıyla seçime girme kararı alabileceği belirtildi.