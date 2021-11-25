CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi bir araya geldi

CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ekonomi gündemiyle bir araya geldi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi ekonomi gündemiyle TBMM'de bir araya geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota bir araya geldi. Öztrak, tek toplantıyla sınırlı kalmayacağını söylerken, Usta ise ne yapacaklarını kararlaştıracaklarını ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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