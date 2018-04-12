CHP İstanbul Milletvekili Tanal: "Camilere Yapılan Saldırılar Din ve Vicdan Özgürlüğüne Yapılan...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Avrupa'da ibadethanelere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bunların korunması lazım, saldırının engellenmesi lazım." dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Tanal, komisyon üyelerinden oluşan heyetle birlikte temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın Köln kentinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırıların olmaması için devletin üzerine düşen görevleri olduğunu hatırlatan Tanal, "Avrupa'da ibadethanelere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bunların korunması lazım, saldırının engellenmesi lazım. Saldırıların olmaması için maksimum düzeyde hükümetlerin, devletlerin önlem alması lazım." diye konuştu.

Tanal, "Avrupa'da camilere, ibadet yerlerine yapılan saldırılar aslında din ve vicdan özgürlüğüne yapılan saldırıdır. Din ve vicdan özgürlüğüne yapılan saldırı, demokratik hukuk devletine yapılan saldırıdır. Çünkü din ve vicdan özgürlüğü demokratik hukuk devletinin gelişmesinin aracıdır." ifadelerini kullandı.

Din ve vicdan özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğünü de içinde barındırdığını vurgulayan Tanal, "Bu özgürlükler gerek Alman anayasasında, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesinde, ayrımcılık yasağının 14. maddesinde belirtilmiştir. Din ve vicdan özgürlüğü hem Türk devleti ve anayasası, hem Alman devleti ve anayasası hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin koruma ve çatısı altındadır." dedi

Tanal, burada camilere yönelik olan bu saldırıların lanetlenecek olan saldırılar olduğunu ve içinde terörü barındırdığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda barışa vurulan bir darbedir, insan haklarına vurulan bir darbedir, din ve vicdan özgürlüğüne vurulan bir darbedir, demokrasiye vurulan bir darbedir. Devletler ve hükümetler bu saldırıları engellemeli, oluşabilecek olan saldırıları önceden sezinleyebilmeli, din ve vicdan özgürlüğünün uzantısı olan ibadet edebilme ortamını hazırlamalı, bu insan hakkı olduğu için de devletler bu insan hakkını korumalıdır. Devletler, iktidarlar kendilerine düşen bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de yargılanırlar sorumluluk altına girerler, kendi anayasalarını da ihlal etmiş olurlar."

Almanya'da gerek Türk gerekse başka devletlerin vatandaşlarının din ve vicdan özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Tanal, "Çünkü burada birlikte yaşamanın şartı din ve vicdan özgürlüğüne olan hoşgörü, karşılıklı anlayışa sahip olmak lazım. Madem biz demokratik toplumun aracıdır diyorsak, devletlerin bununla ilgili camilere, ibadethanelere yapılan her türlü saldırıya etkin bir soruşturma yapması lazım. Etkin bir soruşturma yapmazsa, bu tür saldırılara cesaret vermiş olur." değerlendirmesinde bulundu.