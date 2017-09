CHP İstanbul Milletvekili Şeker Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin, "2010 referandumundan sonra, FETÖ'nün HSYK'yı ele geçirmesi sürecinde, protesto amacıyla Yargıtay tetkik hakimliği görevinden istifa etmişti. O süreçte bu görevinden istifa eden bir kişinin bugün FETÖ bahanesiyle gözaltına alınması komiktir, trajiktir." dedi.



Şeker, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Avukat Celal Çelik'in gözaltına alınması"na ilişkin, "Avukat Çelik, AKP ve FETÖ'nün iş birliği yaptığı 2010 referandumundan sonra, FETÖ'nün HSYK'yı ele geçirmesi sürecinde, protesto amacıyla Yargıtay tetkik hakimliği görevinden istifa etmişti. O süreçte bu görevinden istifa eden bir kişinin bugün FETÖ bahanesiyle gözaltına alınması komiktir, trajiktir. AKP, FETÖ'nün ta kendisidir. FETÖ ile mücadele etmemek için en uzağa gitmektedir, en uzaktan dolaşmaktadır. En uzakta alakasız kim varsa onları hedefe koymaktadır. Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri'nde olduğu gibi, Celal Çelik de olduğu gibi. Neden? Kendilerine, bu siyasi ayağa sıra gelmesin diye. Bunu protesto ediyoruz, kınıyoruz. AKP Hükümeti'ni cemaatlerle, yani kendi ile mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu koalisyonlarını bir an önce sonlandırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi sınırları içerisinde 30 yıldır Marmara Üniversitesi'nin uhdesinde olan bir arazinin, rezidans ve konut yapılmak üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle usulsüz bir şekilde pazarlandığını savunan Şeker, "Marmara Üniversitesi kampüs alanının rezidans ve konut yapılmak üzere peşkeş çekilmesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.



"AKP, sağlığı ve eğitimi tamamen rant alanı haline çevirdi." diyen Şeker, öğrencilerin ortaokul sonrasında imam hatip okullarına ya da açık liseye gitmeye zorlandığını ileri sürdü.



Ali Şeker, "Böylece parası olan özel okula gidecek ama olmayan imam hatibe gidecek." dedi.



CHP'li Şeker, nüfusu 10 binin altında olan ilçelerin, imam hatip okullarına mahkum edildiğini belirterek, "Bu ilçelerde normal lise, meslek lisesi, fen lisesi açılamıyor, mevcut olanlar da zamanla kapatılacak. Anadolu'daki çocukların okumasını neden istemiyorsunuz.?" diye sordu.



Türkiye'de nüfusu 10 binin altında 191 ilçe bulunduğunu anlatan Şeker, oralardaki çocukların da okuma hakkı olduğunu bildirdi.



Şeker, sağlık alanında da birçok sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, 12 bin 500 personelin ataması yapıldığı halde halen göreve başlatılmadığını kaydetti.