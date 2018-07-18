CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Baklava Dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Mahmut Tanal baklava dağıttı.

CHP'li Tanal, TBMM'de basın koridoruna gelerek baklava dağıttı. Tanal, basın ne kadar rahat yazabilirse Türkiye'nin o kadar mutlu olduğunu kaydederek, "Netice itibariyle basında sorun yoksa, ülkede de sorun yoktur. Demokrasi isteyen basın var, demokrasi istemeyen basın var. Temennimiz, arzumuz Türkiye'de demokrasi isteyen basının olması. Bir ülkede demokrasi isteyen basın yoksa, o ülkede özgürlük, hukuk devleti olmaz, üstünlerin hukuku egemen olur, liyakat, eşitlik olmaz. Temennimiz bu çerçeveden bakarak, basın dördüncü güçtür. Basının dördüncü kuvvet olduğunu hem halkımız, hem iktidarlar, hem güçlerin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı. - ANKARA