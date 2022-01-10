CHP İstanbul Milletvekili Kılınç: "AKP, medyayı kutuplaşmanın aracı haline getirmiştir"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Medyayı tehdit olarak gören AKP, medyayı toplumun taleplerinin ve sorunlarının sesi olmak yerine kutuplaşmanın aracı haline getirmiştir." dedi.

Kılınç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'le Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dünyanın en demokratik medya çalışma düzenlerinden biri olan Basın İş Kanunun 1961'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Kılınç, birçok maddesi değişse de kanunun medya çalışanları için güvence oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin medya alanında, yasal ve anayasal haklar açısından dünyanın ileri ülkeleri arasında yer aldığını belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Ancak uygulamada durum bunun tersidir. 12 Eylül 1980 darbesi ile uygulamaya konulan politikalar, son 40 yılda medyada büyük yapısal sorunlara neden olmuştur. AKP İktidarında geçen son 20 yıl ise medyanın yıkım yılları olmuştur. Medyayı tehdit olarak gören AKP, medyayı toplumun taleplerinin ve sorunlarının sesi olmak yerine kutuplaşmanın aracı haline getirmiştir."

İktidar değişikliğiyle Türkiye'de medya için yeni bir dönemin başlayacağını savunan Kılınç, yeni dönemde medyanın önceliğinin halka karşı sorumlu yayıncılık olacağını ifade etti.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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