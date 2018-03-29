CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Saraçoğlu'ndan bir rant elde etmek isteyen hükümetin sonu yakındır. Tavsiye ediyorum; Saraçoğlu'ndan elinizi çekin. 3-5 kişi servetine servet katacak, para kazanacak diye bu kültür varlığımızı yok etmeyin." dedi.

Hamzaçebi, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Dönemi'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'nin, 2013 yılında riskli alan ilan edildiğini ve daha sonra da boşaltıldığını hatırlattı.

Danıştay 10. Dairesinin Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurduğunu belirten Hamzaçebi, hükümetin burayı satma sevdasından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Mülkiyetinin Hazine'ye ait olmasının, devletin kurumlarının burada istediğini yapabileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Hamzaçebi, mahallenin, korunması gereken kültür varlığı olduğunu kaydetti.

Daha önce burayı ranta açmak isteyen hükümetlerin, iktidara veda etmek zorunda kaldığını iddia eden Hamzaçebi, "Şimdi öyle görüyorum ki Saraçoğlu'ndan bir rant elde etmek isteyen hükümetin de sonu yakındır. Tavsiye ediyorum, Saraçoğlu'ndan elinizi çekin. 3-5 kişi servetine servet katacak, para kazanacak diye bu kültür varlığımızı yok etmeyin. Bu bütün halkındır." diye konuştu.

Meclisteki tadilat

Mecliste bir süredir devam eden tadilat çalışmalarına ilişkin soru üzerine Hamzaçebi, tadilatın ana binanın ruhuna uygun düşmediğine işaret ederek, özellikle Yeni Halkla İlişkiler Binası'nı bir "ucube" olarak nitelendirdi.

Meclis Camisi'ne dair çalışmalara ilişkin de Hamzaçebi, "O caminin minaresi yok. Orada, kavak ağacıyla minare sembolleştirilmek istenmiştir. O camiyi muhafaza etmek lazım. Kavak ağaçları kesilmişse büyük bir saygısızlık yapılmıştır. O ağaçlar, cami ile bütünleşmiştir." değerlendirmesini yaptı.