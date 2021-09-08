CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı. Açılışa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar partiye emeği olan ve emek vermeye devam edenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı. Sarıyer'de bulunan binanın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda CHP'li siyasetçi ve birçok partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni konuşmalarla devam etti.

Partiye emeği olanlara teşekkür etti

Binanın açılış töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde yaşadığın ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. O ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Biz sadece kendi ülkemizde değil, var olan coğrafyada bütün komşularımızla huzur içinde yaşamaya ve sorunları çözmeye talibiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, yani halkın partisiyiz. Bugüne kadar partimize emek veren ve bugün hayatta olmayan değerli büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Aynı şekilde partimize büyük emekler veren, hala bu emekleri sürdüren parti büyüklerimize saygı duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle CHP'nin İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı. - İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu park açılışında tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatı paylaştı: Pozitif ayrımcılık yapın
Kemal Kılıçdaroğlu park açılışında tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği talimatı paylaştı: Pozitif ayrımcılık yapın
CHP'nin disiplin kurulu kararından sonra Tanju Özcan'dan ilk sözler: Benim açımdan sürpriz oldu
CHP'nin disiplin kurulu kararından sonra Tanju Özcan'dan ilk sözler: Benim açımdan sürpriz oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Mansur Yavaş Sultan Alparslan
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni binası açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:38:36. #1.15#

title