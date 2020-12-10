CHP İstanbul İl Başkanlığından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

CHP İstanbul İl Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 80 ille eş zamanlı Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 80 ille eş zamanlı Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

CHP İl Başkanvekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yılında olunduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan "2. Yüzyıla Çağrı" beyannamesinde yer alan maddeleri hatırlatan Coşkun, "iktidarları döneminde düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğünün koşulsuz güvence altına alınacağını, kadın-erkek eşitliğinin sağlanacağını ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devlet politikası haline getirileceğini" dile getirdi.

Coşkun, "CHP, sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki engellerin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt