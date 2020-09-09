CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, partinin 97. kuruluş yıl dönümü programı çerçevesinde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaftancıoğlu, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım" hitabıyla başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizmin karşısındaki kararlığını, Kuva-i Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz."

Programa, CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA