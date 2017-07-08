- CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Adalet Yürüyüşü ve miting açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat Adalet Mitingi ile ilgili hazırlıkları anlattı

Canpolat: "Alanda en az 1,5 milyon kişi olacak"

Cemal Canpolat: "Kılıçdaroğlu Pazartesi günü Enis Berberoğlu ile görüşecek"



İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yarın İstanbul'a ulaşacak olan adalet kortejinin İstanbul programı ve pazar günü yapılacak miting programıyla ilgili güvenlik önlemleri ve yapılan hazırlıkları açıkladı. Canpolat, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü Enis Berberoğlu'nu ziyaret edeceğini söyledi.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulması davasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşünde sona yaklaşılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve adalet yürüyüşünün İstanbul sınırlarındaki programı ve 9 Temmuz'da Maltepe'de yapılacak olan adalet mitingiyle ilgili açıklama yaptı.

Yürüyüşle ilgili bilgileri paylaşan Başkan Canpolat, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Temmuz Cuma saat 09.00'da Gebze'de konakladıkları noktadan yürüyüşüne başlayacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00 - 11.30 saatleri arasında Çayırova Mevkii'nde bulunan İstanbul yazılı trafik levhasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak. Öğle yemeği molamızı ise yarın saat 12.00'de Pendik Şifa Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız yarın yürüyüşünü Tuzlaspor Stadyumu'na yakın bir bölgede noktalayacak ve gece burada konaklayacak. 8 Temmuz Cumartesi günü ise sabah saat 07.00'de yürüyüş başlayacak ve daha sonra Pendik Batı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nin yanında bulunan alanda öğle yemeği molası gerçekleştirilecek. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği yürüyüş Kartal Dragos sahilinde sona erecek. Genel Başkanımız Cumartesi gecesi Kartal Dragos Sahili'nde hazırlayacağımız alanda konaklayacak" dedi.

"Adalet isteyen herkes burada olacak"

Son gün Kartal Sahilden miting alanına yürüneceğini belirten Başkan Canpolat, "Yüzbinlerce kişilik dev kortejin Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'ndan önceki son durağı burası (Dragos Sahili) olacak. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de Dragos Sahil'den yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirerek Maltepe Sahili'nde kendisini bekleyen milyonlarla buluşacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, 25 gün önce herkes için adalet talebiyle başlattığı dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili'nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 11 bin sivil toplum örgütü, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davet gönderdik. Pazar günü sendikalar, meslek odaları, kitle örgütleri ve farklı dünya görüşlerine sahip sağdan sola adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacağını teyit etti. Öte yandan ÖDP'den Saadet Partisi'ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak" diye konuştu.

"Alanda en az 1,5 milyon kişi olacak"

Miting alanındaki önlemleri açıklayan Başkan Canpolat, "İstanbul'un 958 mahallesinden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili hiç kimse problem yaşamayacak. 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğimiz Adalet Buluşması için bu alanda en az 1,5 milyon kişi olacak. Alana girişler saat 15.00'ten itibaren başlayacak. Alana deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı arama noktasından giriş yapılacak. Denizde ve alanın diğer çevrelerinde güvenlik amacıyla sıkı bir çalışma yapıyoruz. Genel Başkanımızın tarihi konuşmasını gerçekleştireceği sahne bu görmüş olduğunuz alanda kurulacak. Sahne 80 metre genişliğinde 20 metre derinliğinde olacak ve üzerinde 2 adet dev LED ekran ile Adalet yazılı bir pano olacak. Yarın geceden itibaren sahne kurulumu başlayacak. Buraya gelecek yurttaşlarımızın sahneyi daha iyi görebilmesi için alanın muhtelif noktalarında 6 adet dev LED ekran ile 6 adet ses sistemi yer alacak. Alanın en hızlı ulaşılabilir noktalarında 4 ambulans noktası hazır bulunacak. 3 ayrı noktada seyyar tuvaletler kurulacak. Alanda 2 adet bebek bakım çadırı ve yaşlı ya da hastaların dinlenebilmesi için çadırlar olacak. Alanın giriş kapılarına yakın yerlerde 30 adet çadır kurulacak ve bu çadırlardan t-shirt, yelpaze, bayrak ve şapka dağıtımı yapılacak. 1 milyon su taşıyacak soğuk hava depolu 10 adet tır alanın çevresinde hazır bulunacak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, Pazartesi günü Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek

Bütün tedbirlerin alındığını kaydeden Canpolat, "Basın mensupları için şu görmüş olduğunuz alanda 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan bir basın tribünü yer alacak. Bu basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kurulacak. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleşecek. Hiçbir provokasyonun yaratılmasına izin vermeyecek biçimde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güvenlik önlemleri hem emniyetin titiz çalışması hem de partililerimiz tarafından en geniş şekilde alınacak. Pazar günü 5 bine yakın partilimiz alanda görevli olacak. Alanda hiçbir partinin logosu, flaması olmayacak. Burada bir tek adalet logosu olacak" açıklamasında bulundu.

CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pazartesi günü Maltepe Cezaevi'nde Enis Berberoğlu'nu ziyaret edeceğini söyledi. Yapılan açıklamaların ardından Canpolat ve beraberindekiler alanı gezerek çalışmaları inceledi.