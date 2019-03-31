CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu Seçim Sürecini Değerlendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. Seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ikili, İstanbul'da huzurlu bir seçim sürecinin yaşandığını ve oy sayım işlemlerini takip edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçti. CHP İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu ve İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da 31 bin 124 sandıkta İstanbullu vatandaşlarımız oy kullandılar ve şu an itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 10 milyon 560 bin 958 seçmen İstanbulumuzun sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görünüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul'da oy veren ve seçime katılan sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin sakin ve huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da oy verme işlemini huzurlu bir şekilde tamamladık. Ama ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucu ve oyunun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başlandığı zaman sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim. İstanbul'da gayet sakin ve huzurlu yönettiğimiz süreci, sandıkların açılmaya başladığı süreci kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" dedi.

"İstanbul'da güzel bir seçim ortamı geçiyor, bu sürecin aynı şekilde devam etmesini diliyoruz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız. Bu bir yerel seçim, bir seçim yaşayacağız. Günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları duymak istemediğimizi biliyorum. Öncelikle güzel bir seçim ortamı geçiyor. Başkanımızın da söylediği gibi İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz. Özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın bilgi almasını, İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Özellikle ifade edelim ki il başkanlığımız başta olmak üzere vatandaşlarımızı katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anda il başkanımız ve biz sizi bilgilendireceğiz. İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci tamamlarız. İstanbul'a şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA