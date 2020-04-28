CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
28.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:52

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın, Kaftancıoğlu'nu ifadesini almak için çağırdığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun hafta içinde adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor.

Olayın geçmişi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin önünde koruma görevinde bulunan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği ekibi, buraya araçla gelen 3 kişi tarafından izinsiz olarak evin fotoğraflarının çekildiğini görüp müdahale etmiş, polisin uyardığı kişilerden biri, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu ve sonraki günlerde yeniden geleceklerini" söyleyerek, ihtara rağmen yanındakilerle evin önünden ayrılmıştı.

Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da olduğu 3 kişi hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Telefonla aranarak emniyete çağrılan Özçağdaş ve 2 kişi, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Altun'un avukatları, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ile alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçeyi değerlendiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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