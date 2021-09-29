CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Fatih'te esnafı ziyaret etti - Haberler
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Fatih'te esnafı ziyaret etti

AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Fatih'te esnafı ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fatih'te esnafı ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fatih'te esnafı ziyaret etti.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Turizm Komisyonu'nun Tarihi Yarımada'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine katıldı.

Kaftancıoğlu ilk olarak Sultanahmet Meydanı'nın alt tarafına kurulan pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Kaftancıoğlu, esnafa CHP Genel Başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.

Kaftancıoğlu'na CHP İstanbul Turizm Komisyonu üyeleri ve partililer de eşlik etti.

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri
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