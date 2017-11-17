CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat Açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Bu kenti yönetenlere soruyoruz; İstanbul'daki 496 deprem toplanma alanına ne oldu? 450 tanesini imara açtılar." dedi.



Canpolat ve İBB Meclis üyeleri, Şişhane'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.



İstanbul'da yapılan 121 gökdelenin 117'sinin AK Parti iktidarı dönemde yapıldığını ve bu rakamları belgeler ve bilgilerle tartışmaya hazır olduklarını ifade eden Canpolat, şunları söyledi:



"Bu gökdelenlerin 117'sinin bu dönemde yapılmasına rağmen bunun sorumluluğunu CHP olarak gösteriyorlar. Bu kenti yönetenlere soruyoruz; İstanbul'daki 496 deprem toplanma alanına ne oldu? 450 tanesini imara açtılar. Son referandum gösterdi ki İstanbul halkı bunların İstanbul'u yönetemeyeceğini gördü. İstanbul'da oy kullanan yaklaşık 5 milyon kişi bunlara 'hayır' dedi. 39 ilçenin 18'inde 'hayır' çıktı. Bugün seçim olsa burada iktidarız."



İBB CHP Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever de İSKİ'nin su fiyatlarında 2018'de devreye alacağı indirimle ilgili, "Aldatmacayla önce zammı yaparak onu buraya kadar yükselterek sonra arttırdıkları su fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim yaparak bu indirimi yaptıklarında su 4,37 kuruşa düşmüş olacak." dedi.



CHP İBB Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Sedat Özkan da Haliç kıyısında 4 olan kat izninin 10'a çıkarıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "CHP ve MHP'li üyeler ret oyu verdi. Bunun dava sürecini, itiraz sürecini başlattık. İtirazlarımız halen geçerli. Biz bu yanlışlıktan dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.