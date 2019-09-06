Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu son savunmasını yapıyor (2)

06.09.2019 10:42

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'nun davası başladı.İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Canan Kaftancıoğlu'na destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek'in aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri, Altan Öymen ile çok sayıda vatandaş geldi. Kalabalık, duruşma salonunu da doldurdu. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, geçen celse savcının esas hakkındaki mütalaasını bildirdiğini belirterek önce katılanlara söz verdi. Katılanlar, Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra sanık Canan Kaftancıoğlu'na söz verildi. Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi. Kaftancıoğlu, son savunmasını yapıyor.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Görüntü dökümü:

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-Kaftancıoğlu'nun görüntüsü

-İmamoğlu'nun görüntüsü

-Desteğe gelenler

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul