CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savcılığa ifade verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, savcılığa ifade verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun fotoğraflanması olayına ilişkin 22 Nisan 2019 tarihinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, talimatı partisinin verdiğini söylemişti. Fahrettin Altun'un avukatının suç duyurusu üzerine Canan Kaftancıoğlu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaftancıoğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında avukatlarıyla birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Canan Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından açıklama yapmayan Kaftancıoğlu, adliyeden ayrıldı.

Adliye önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu'nun avukatı, "İfademizi verdik. Koruma polislerinin verdiği tutanaklardan beyanlarda bulunduk. Koruma polisleri beyanlarında kesinlikle konutların fotoğraflanmadığını, bahçenin fotoğraflandığını tutanaklara beyan etmiş durumdalardır. Özel hayatın gizliliği suçunun oluşması mümkün değildir. Müvekkilimizin 'suçu ve suçluyu övme' fiilini işlemesi mümkün değildir. Biz takipsizlik kararı verileceğini umut ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA