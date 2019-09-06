Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında

Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor.

06.09.2019 10:26
Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın 3. duruşması görülüyor. Canan Kaftancığlu'na destek için adliyeye gelenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu hakim karşısında
Kaynak: DHA
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