CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkan Yardımcımız Kemal Gülhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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