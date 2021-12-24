CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü - Haberler
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CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

TRABZON'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş (59) ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatlarını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - TRABZON'da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş (59) ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatlarını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Araklı ilçesi Hürriyet Mahallesi Konakönü mevkisinde meydana geldi.

Yakup Karaoğlu yönetimindeki 34 BLN 423 plakalı otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü. Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon'a geldikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Büyükdurmuş ile eşi kazada öldü

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri

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