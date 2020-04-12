CHP, İstanbul'da parti içi online eğitim programını başlattı
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel

CHP, İstanbul'da parti içi online eğitim programını başlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, il ve ilçe yöneticileri için "salgın döneminin bireysel ve toplumsal etkileriyle mücadele" başlığıyla online eğitim toplantısı düzenledi.

12.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:56
CHP, İstanbul'da parti içi online eğitim programını başlattı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, il ve ilçe yöneticileri için "salgın döneminin bireysel ve toplumsal etkileriyle mücadele" başlığıyla online eğitim toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İl Başkanlığı, parti içi online eğitim programı hazırladı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ilk online eğitim toplantısında CHP İl Sağlık Komisyonu üyesi Klinik Psikolog İbrahim Eke, salgın döneminin bireysel ve toplumsal etkileriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İl eğitim ve bilişim sorumluları tarafından düzenlenen il ve ilçe kadın, gençlik, ana kademe yöneticilerinin katıldığı eğitim toplantısında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu süreci aklın ve bilimin ışığında yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Kaftancıoğlu, "Anormal günlerde verdiğimiz tepkilerin, yaşadığımız duyguların normal ve insani olduğunu bilmek hepimiz için çok önemli. Bugün ilk eğitimimizi yöneticilerimize verdik. Önümüzdeki günlerde tüm üyelerimize bu sürecin psikolojik etkilerini ve bu süreçten güçlü çıkmak için neler yapmamız gerektiği konusunda eğitimlere devam edeceğiz. En sihirli kelime dayanışma. Dayanışmayla bu sürecin tüm olumsuzluklarını atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Klinik Psikolog İbrahim Eke de yaptığı sunumda salgın döneminde sosyal ilişkilerin azalması ve ölümlerin artmasıyla birlikte insanların travmatik stres bozuklukları yaşamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Travmatik stres bozukluklarının atlatılabilmesinin en önemli aracının sosyal dayanışma ve moral destekler olduğunu vurgulayan Eke, kriz dönemlerindeki tepkilerinin normal karşılanması gerektiğini anlattı.

Eke, kriz dönemlerinde yaşanabilecek olası duygusal ve davranışsal tepkilere ilişkin de çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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