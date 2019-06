CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: (2)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Artık ön yargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) yaptığı basın açıklamasında, teşekkür etmesi gereken çok insan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İstanbullu hemşehrilerime, başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, sevgili anne babama, kız kardeşime ve bütün aileme, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, Anadolu'nun dört bir yanından gelen belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarımıza, İstanbul'daki ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, CHP ve İYİ parti örgütlerine, sahada çalışan üyelerine ve özellikle sayıları 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllülerine, yanımızda duran tüm partililere, HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AK Parti seçmelerine, Saadet Parti'li seçmenlere, Vatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi seçmenlerine, tüm siyasi parti seçmenlerine, aynı mahalledeki komşularımıza, insanlarımıza, vatandaşlarımıza, ister Türk ister Kürt ister Çerkez ister Ermeni, Rum, Musevi ister Süryanilere, yani kısacası şehrin ve milletin asil vatandaşlarına, yakın yol arkadaşıma, İstanbul'un çocuklarına, dualarıyla beni ayakta tutan hanımefendilere, annelerimize, ninelerimize, kadınlara, başarılı kampanyayı planlayan, yöneten kampanya direktörümüze, çalışma arkadaşlarına, ilk günden beri yanımda olan basın danışmanıza, yüzlerce yol arkadaşıma, polis ve koruma arkadaşlarıma, tüm güvenlik görevlilerine, meydanlarda, sandıklarda görev yapan yüzlerce demokrasi aşığı görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı türkü besteleyen, fikir destek veren milyonlarca vatandaşımıza, kimisi abi, kimisi arkadaşım, kimisi evladım diyen o güzel insanlara, yurdumun güzel insanlarına ve tüm 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum, minnet duygularımı iletiyorum."

"Sandıktan sefer görev emri çıkmıştır"

Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesimin değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiye'nin kazandığını vurgulayan İmamoğlu, bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemese de kısa sürede herkesin böyle hissedeceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu bunu sağlamak için canla başla çalışacağını, hiç kimseyi ayırmayacağını, dışlamayacağını ifade ederek, "Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı, kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme, tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka bir hiçbir gündemim, önceliğim yok ve olmayacaktır." diye konuştu.

"Egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir"

Bu seçimin, oluşturdukları İstanbul ittifakının Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı da yok ettiğini kaydeden İmamoğlu, hayat tarzı, görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi, birbirinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuklarını anlattı.

"Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa, İstanbul ittifakı aklına gelsin." diyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değildir. Tabu değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir, hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini, duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı, bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı, fark etmez, onları kutsallaştırmak, milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece ve sadece milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım."

İmamoğlu sorumluluğu bulunduğunu ancak gençliği ve çalışkanlığının da olduğunu belirterek, 23 Haziran seçiminde hem ittifak hem parti adayı hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerine ve demokrasiye katkıları için bu süreçte İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür etti.

"Merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim"

Seçim döneminde kendisine, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve partisine yönelik yapılan sistematik saldırıları unutmak istediğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"O dil bitsin. Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri, üslup düzeyinde yeni bir döneme açmak ve başlatmak istiyoruz. ve bu süreçte bu tür davranışta bulunanların bence zaman içinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha fazla ve daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve onay aldığım yol haritasına ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurdan, mutluluğundan, işsizliğin, yoksulluğun önlenmesinden, vatandaşımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul'un acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi almak için sizi en kısa sürede ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacının olduğunun da altını çiziyorum. Vatandaş siyasetçi kavgalarından, atışmalarından bıkmıştır, yılmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir."

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine de yeniden başlayacakları çalışma döneminde başarılar, kolaylıklar dileyerek, "Kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp, hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum." dedi.

"Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır"

Konuşmasında, "millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istenmesi gibi bir durumla karşılaşılırsa, engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşla paylaşacağız." diyen İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumunun değerli olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de Türkiye'nin en değerli kurumlarından biri olduğunu aktaran İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bu önemi ve gücüyle yaklaşılmasının öneminin altını özellikle çiziyorum. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak ve her ne yapılıyorsa olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır." dedi.

Artık gece gündüz demeden, çok yoğun tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan İmamoğlu, bu tempo içinde gücünü, enerjisini her zaman olduğu gibi vatandaşın samimi duygularından, sevgisinden ve güveninden alacağını bildirdi.

Geçen aralık ayında aday olarak ilk ortaya çıktığında "Tanıdıkça beni sevecekseniz" dediğini anımsatan İmamoğlu, "Çok şükür dediğim gibi de olmuştur. 31 Mart'tan sonra da 'Her şey çok güzel olacak' demiştim. Görecekseniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak." diye konuştu.

"Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır"

Bu akşam sevineceklerini, mutlu olacaklarını belirten İmamoğlu, "Sevinmek bir başka kimsenin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı ve yarından itibaren bir belediye başkanı olarak 16 milyon insana eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum." dedi.

Konuşmasını tamamlayan Ekrem İmamoğlu, SKM'den Beylikdüzü'ndeki evine gideceğini ve orada da vatandaşlarla bulaşacağını ifade etti.

Öte yandan, SKM binası önünde toplanan çok sayıda vatandaş, İmamoğlu'nun konuşması öncesinde tezahüratta bulundu.

