CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul" Eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul'un inanın ben tartışacak bir dakikasını bile boş buluyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Başakşehir'de sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İkitelli'deki sanayi bölgelerini ziyaret etti. Gün doğmadan önce iş yerlerini açmak için gelen sanayiciler İmamoğlu'nun karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gezi sırasında bir iş yerinin önüne gelen İmamoğlu, dükkanı sahibiyle birlikte açarak besmeleyle içeriye girdi. Daha sonra İmamoğlu, İkitelli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan 35 sanayi sitesinin başkanlarıyla bir araya geldi. Sanayicilerin sorunlarını dinleyen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Başakşehir'den de geçecek olan Kanal İstanbul projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul'un rotaya ihtiyacı var"

Kanal İstanbul projesine ilişkin eleştirisini dile getiren CHP'li Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sayın Binali Yıldırım Kanal İstanbul'un insanların nefes alacağı bir yer olacağı konusunda, İstanbul'un nefes koridoru oluşturması için kıymetli bir yer olacağı konusunda öngörüsünü paylaştı. Ama şunu ifade etmedi. Kanal İstanbul'un çevresinde yaklaşık 2,5 milyonluk bir nüfusun yerleşime açılacağını söylemedi. Dolayısıyla İstanbul'un rotaya ihtiyacı var. İstanbul'un rotası yok, yönü de yok, nereye gideceğini bilmiyor" dedi.

"Kanal İstanbul'un tartışılacak bir dakikasını bile boş buluyorum"

Kanal İstanbul projesinden önce kentin daha önemli problemlerinin olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Bu şehirde yeşil alan sorunu var, bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var. 1,5 milyon insanın hayatını etkileyecek seviyede. Bu şehrin bunun gibi sıralayacağım, mülteci sorunu var, o var bu var. Yani bu şehrin keyfi olsa kanal İstanbul'u konuşuyor olsa derim ki oturup tartışalım. İnanın ben tartışacak bir dakikasını bile boş buluyorum Kanal İstanbul'un. Bunu otursunlar hep beraber analiz edelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA