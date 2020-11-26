CHP Isparta İl Sekreteri Gökhan Koçer kalp krizi sonucu vefat etti
26.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:51
CHP Isparta İl Sekreteri Gökhan Koçer'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
CHP Isparta İl Sekreteri Gökhan Koçer'in, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Koçer, kent merkezinde park halindeki otomobilin direksiyonunda arkadaşları tarafından harekesiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koçer'i özel bir hastaneye kaldırdı.
Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koçer'in cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, Koçer'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen