CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç kimdir? İlayda Kılınç nereli, kaç yaşında?
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CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç kimdir? İlayda Kılınç nereli, kaç yaşında?

26.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:39
CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç kimdir? İlayda Kılınç nereli, kaç yaşında?

Twitter hesabından paylaştığı gönderiler nedeniyle gündeme gelen İlayda Kılınç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, İlayda Kılınç kaç yaşında?

CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gündem oldu. Peki, İlayda Kılınç kimdir? Nereli? Kaç yaşında ? İşte haberin detayları...

İLAYDA KILINÇ KİMDİR?

Aslen Antalya'lı olan İlayda Kılınç'ın yaşı hakkında bir bilgi mevcut değildir. Eğitimini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde tamamlayan İlayda Kılınç,öğrencilik yıllarını geçirdiği şehir olan Isparta'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı oldu. 2018'den bu yana burada görev alan Kılınç pek çok etkinlik içerisinde yer almıştır. Aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.

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