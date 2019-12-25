CHP İsmet İnönü'yü ölüm yıl dönümünde andı

25.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:22

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'inci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü, vefatının 46. yılında memleketi Malatya'da CHP İl Teşkilatı tarafından da anıldı.



İnönü Kapalı Çarşı üzerindeki bulunan İsmet İnönü Anıtında düzenlenen anma programının ardından bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Büyük devlet adamı, 2. Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucularından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah ve mücadele arkadaşı, aynı zamanda en yakın siyasi arkadaşı ve aynı zamanda bir Malatyalı olan hemşerimiz, her zaman kendisiyle onur duyduğumuz İsmet Paşa'mızın 46. ölüm yıl dönümü. Onu ölüm yıldönümünde memleketi Malatya'dan minnetle, şükranla andığımızı ifade ediyoruz" dedi.



İsmet İnönü 'nün, büyük bir devlet adamı olduğunu vurgulaya Kiraz,". Emperyalizme diz çöktüren, Serv anlaşmasını paramparça ederek, Lozan Barış antlaşmasını imzalatan bir devlet adamıydı. Bu ülkeye demokrasinin gelmesinde, temellerinin atılmasında en büyük söz sahibi olan birisiydi. Çok partili sistemi bu ülkeye getirerek, demokrasinin bu ülkede kök salmasına sebebiyet verdi. Bu anlamda yine bugün ki, dış politikadaki çıkmazı değerlendirdiğimizde aslında İsmet Paşa'nın hem ülkeyi ikinci dünya savaşına sokmaması, hem Sevr'i paramparça ederek Lozan'ı imzalaması gibi noktalardan ders alınacak birçok noktada çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bugün İsmet Paşa'nın anlayışına baktığımızda dış politikada, emperyalizm karşında hiçbir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Onların çizdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız olarak da CHP'de siyaset yaparak ve partiye sahip çıkarak onların aslında bizlere göstermiş olduğu hedeflere doğru ülkeyi daha çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartma noktasında Çabalarımızı hep birlikte sürdürüyoruz. 46. Yıl dönümünde İsmet İnönü'yü tekrar rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA