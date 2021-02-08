CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi
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CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi

08.02.2021 14:26 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:31

Çorum'da CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine kırmızı boyayla zarar verildi.

Çorum'da CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine kırmızı boyayla zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri İş Merkezi'nde faaliyet gösteren CHP İskilip İlçe Başkanlığına gelen parti yöneticileri, girişteki parti amblemi, kapıdaki yazı ve giriş zeminine kırmızı boya dökülerek zarar verildiğini gördü.

Partililerin durumu polise bildirmesi üzerine binaya gelen ekipler inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüpheli M.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.

Farklı suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi
CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi
CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi
CHP İskilip İlçe Başkanlığı girişine boyayla zarar verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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