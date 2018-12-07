CHP, "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı" düzenleyecek.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen çalıştay, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde 12 Aralık Çarşamba Günü 09.30'da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve İşçi Sendikaları, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda, insan hakları alanında öne çıkan isimler de birer sunum yapacak.

Sendikalar, meslek odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği çalıştayda, "Emeğin Hakları: Sosyo Ekonomik Haklar İnsan Hakkı Mıdır?", "Ekonomik Krizde Çalışma Hakkı: Sistemin Ötekileştirdikleri" ve "Bir insan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı: 2002-2018 Döneminde Sağlık Hakkına Erişim" başlıklı 3 oturum düzenlenecek.