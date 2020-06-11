CHP, İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (3) CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. (3) Kaynak: AA