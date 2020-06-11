CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (2)
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
11.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:21
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması ANKARA - CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. (2)
Kaynak: AA