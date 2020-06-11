CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (1)
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CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (1)

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AYM binasından çıkışı CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için...

11.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:44

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AYM binasından çıkışı

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. (1)

CHP İnfaz Kanununda değişiklik yapılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu (1)

Kaynak: AA

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