CHP İnebolu İlçe Başkanlığına Kıvanç seçildi
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CHP İnebolu İlçe Başkanlığına Kıvanç seçildi

CHP İnebolu İlçe Başkanlığına Kıvanç seçildi
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

CHP İnebolu İlçe Başkanlığına İsmail Kıvanç seçildi.

CHP İnebolu İlçe Başkanlığına İsmail Kıvanç seçildi.

İlçe başkanlığını 2017 yılından bu yana yürüten Hasan Çelebioğlu, yaptığı açıklamada, görevinden işlerinin yoğunluğu ve sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini belirterek, yeni seçilen ilçe başkanına başarılar diledi.

Çelebioğlu'nun istifasının ardından yapılan seçimde yönetim kurulu üyeleri İsmail Kıvanç ve Cemal İlyasoğlu, başkanlığa aday oldu. 7 oy alan Kıvanç CHP İlçe Başkanlığına seçildi. İlyasoğlu'na ise 5 oy çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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