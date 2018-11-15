Chp, İlk Diyanet İşleri Başkanı Börekçi'yi Andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bir Diyanet İşleri Başkanının yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden, ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır." dedi.

Kaya, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve partisinin il örgütüyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'yi Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında andı.

Anma töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, Börekçi ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenler için dua edildi.

Mezara çelenk bırakılmasının ardından konuşan Yıldırım Kaya, Mehmet Rifat Börekçi'nin işgale karşı Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanında duran bir din bilgini olduğunu söyledi.

"Rifat Börekçi, gerçek bir devlet adamı, müftü ve ilk Diyanet İşleri Başkanımızdır." diyen Kaya, Börekçi'nin Cumhuriyetin kurulması için canını hiçe saydığını, Atatürk ve arkadaşlarına yönelik çıkartılan idam fetvasına rağmen, mücadeleye destek olunması için karşı fetva çıkardığını hatırlattı.

Börekçi'yi ve Cumhuriyetin kurulmasında emeği geçenleri anmaya ve unutturmamaya devam edeceklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Rıfat Börekçi, sadece bir din alimi değil, emperyalizme karşı mücadele eden Mustafa Kemal Atatürk gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yol arkadaşıdır. Eğer bugün Ankara başkent ise bugün ezanlar susmuyorsa biz bunu Börekçi'ye borçluyuz. Bir Diyanet İşleri Başkanının yapması gereken, önce kendi oturduğu makama ve kendisinden önce oturanlara saygı göstermektir. Ama bunu yapmayıp, Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadelesine çamur atanların eteğini öpenlerden, ne dinimize ne de inancımıza katkı olmayacağı açıktır. Biz bu toplumu kutuplaştırmak için mücadele edenlere asla izin vermeyeceğiz."

Mezarlıktan ayrılırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısırlıoğlu ziyareti ile ilgili açıklamaları sorulan Yıldırım Kaya, "(Hasta ziyareti) diyor. Hasta deyimine katılıyorum. Hasta, ruh hastası bir kişiyi ziyaret etmek... Aslında bunu biz Diyanet İşleri Başkanı ziyareti olarak algılamıyoruz, Ömer Çelik'in açıklaması, AK Parti Genel Başkanının bu ziyaretten haberdar olduğunu belirten bir açıklama. Bu din adamı diye kisve takan kişiye değer verdiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş'ın, firari Adil Öksüz'ün doktora tezini onaylayan akademisyenler arasında imzasının olduğuna dikkati çeken Kaya, FETÖ'yle etkin mücadele için bürokrasi ve siyasetteki FETÖ mensuplarının derhal görevden alınması gerektiğini söyledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Belli ki bu ülkeyi bir birine kırdırmak istiyorlar. Ama unutmasınlar nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda birbirimize kenetlenmiş ve bu vatan için can vermişsek, bugün de bu halk birbirine kenetlenecek. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum; ya çıkın bu meczuba açıkça sahip çıkın ya da şu anda Diyanet İşleri Başkanlığını işgal eden zat, işgalden vazgeçsin. Bir hasta ziyaretini resmi, makam kıyafetiyle yapan gördünüz mü? Bu sehven yapılmış bir davranış değil, kasıtlı yapılmış bir davranıştır. Son günlerde Atatürk büstlerine yapılan saldırılarda bunu görüyoruz. Biz, bu oyuna gelmeyeceğiz, bu oyunu bozacağız. O zat o makamdan vazgeçinceye kadar bu çağrımız devam edecek. Eğer gerçekten bir ziyaret gerçekleştirecekse gelsin Rifat Börekçi'nin mezarında bir Yasin okusun."

Yıldırım Kaya ayrıca cumartesi akşamı Ankara il ve gençlik örgütlerinin Ulus'taki Atatürk heykelinde nöbet tutacaklarını söyledi.