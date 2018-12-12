CHP ile İyi Parti Yerel Seçimlerde İttifak Konusunda Anlaştı

CHP ile İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak konusunda anlaştı

ANKARA - İşbirliğinin nasıl gerçekleşeceği konusunda net bir açıklama yapılmazken "Güzel bir anlaşma" olduğu ifade edildi. Kılıçdaroğlu, "Bizim gündemimizde Türkiye var. Türkiye'yi düşünerek işbirliği yaptık" dedi. Akşener, "Güzel bir çalışma oldu. Hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.