"CHP ile genç Kürt seçmen arasında mesafe azalıyor; Kürt seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i...

Rawest araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine yönelik yaptıkları son araştırmada, CHP'nin bölgede Kürt seçmenle arasındaki mesafeyi azalttığını, DEVA ve Gelecek partisinin ise AKP'den uzaklaşan Kürt seçmenin yeni adresleri haline geldiğini söyledi.