"CHP ile genç Kürt seçmen arasında mesafe azalıyor; Kürt seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i...
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"CHP ile genç Kürt seçmen arasında mesafe azalıyor; Kürt seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i...

09.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49

Rawest araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine yönelik yaptıkları son araştırmada, CHP'nin bölgede Kürt seçmenle arasındaki mesafeyi azalttığını, DEVA ve Gelecek partisinin ise AKP'den uzaklaşan Kürt seçmenin yeni adresleri haline geldiğini söyledi.

Rawest araştırma Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine  yönelik yaptıkları son araştırmada, CHP'nin bölgede Kürt seçmenle arasındaki mesafeyi azalttığını, DEVA ve Gelecek partisinin ise AKP'den uzaklaşan Kürt seçmenin yeni adresleri haline geldiğini söyledi. 

Diyarbakır merkezli Rawest araştırmanın Direktörü Reha Ruhavioğlu, Kürt seçmenin eğilimlerine yönelik, Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da  20 ilçedeki 100 mahallede, 1497 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Murat Sabuncu'ya yorumladı.

'CHP ile genç Kürt seçmen arasında mesafe azalıyor; Kürt seçmenin yüzde 50'si DEVA ve Gelecek'i...

Kaynak: DailyMotion.com

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