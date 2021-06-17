CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi
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CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi

CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Dış İlişkiler Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Zhu Rui ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkan Dış İlişkiler Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Zhu Rui ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin 100'üncü yılı ve Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile dostluğunun 50'nci yılı sebebiyle düzenlenen toplantıda, iki parti arasındaki güvene dayanan ilişkiler ve ortak tarihsel geçmiş üzerinde durulduğu belirtildi.

Partiler arasındaki üst düzey temasların sürdürülmesine vurgu yapılan toplantıda, CHP'nin Çin Komünist Partisi ile en erken ilişki kuran parti olduğuna işaret edildi.

CHP'nin, iki hafta sonra gerçekleşecek Çin Komünist Partisi'nin 100'üncü yılı kapsamında düzenlenecek etkinliklere bir dayanışma mesajı göndereceği de bildirildi.

CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi
CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP ile Çin Komünist Partisi, çevrim içi toplantıda bir araya geldi - Haberler
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